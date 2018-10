Auf dem Filetstück soll es keinen Schnellschuss geben

PFC-Pilotprojekt: Grenke expandiert Baden-Baden (hol) - Die Stadt will im Westen Platz für Gewerbebetriebe schaffen: Das Gewerbegebiet "In der Hüfenau" soll trotz PFC-Funden im Untergrund erweitert werden. Großes Interesse daran hat die Firma Grenke Leasing AG (Foto: Archiv/Giese), die ihren Stammsitz erweitern möchte. » Weitersagen (hol) - Die Stadt will im Westen Platz für Gewerbebetriebe schaffen: Das Gewerbegebiet "In der Hüfenau" soll trotz PFC-Funden im Untergrund erweitert werden. Großes Interesse daran hat die Firma Grenke Leasing AG (Foto: Archiv/Giese), die ihren Stammsitz erweitern möchte. » - Mehr