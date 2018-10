Gratulant aus Südtirol

Gernsbach (vgk) - Elenor Sprecher hat den Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt, die Währungsreform und die Wiedervereinigung Deutschlands. Am Montag konnte sie im Kreis ihrer Familie ihren 105. Geburtstag feiern. Geboren wurde die Jubilarin am 8. Oktober 1913 in Baden-Baden, wo ihre Eltern lange Jahre eine Pension führten. Elenor Sprecher war die jüngere von zwei Geschwistern.

Bis 1977 war die Kurstadt ihr Lebensmittelpunkt, bevor sie mit ihrem Mann nach Weitenung umzog. Seit einigen Jahren wohnt die 105-Jährige bei ihrer Tochter Gerda in Gernsbach in der Marienstraße. Nach dem Ende der Schulzeit arbeitete sie im elterlichen Betrieb mit. 1934 lernte sie ihren Mann Artur Sprecher kennen, den sie 1939 heiratete. Wie so viele junge Männer musste auch Artur Sprecher in den Krieg ziehen. Nach seiner glücklichen Rückkehr in die Heimat baute er zusammen mit seinem Bruder einen holzverarbeitenden Betrieb auf.

Zwei Töchter wurden dem Paar geboren. Mittlerweile zählen zum Familienkreis noch drei Enkel, drei Urenkel und die sechs Jahre alte Ururenkelin. Zu den Hobbys der Jubilarin zählte zu ihren aktiven Zeiten das Reisen. Viel war sie in Europa unterwegs, hat sich Monaco und Italien angeschaut. Zusammen mit ihrer Tochter Gerda war auch Südtirol oft das Ziel. Der Seniorwirt der dortigen Pension ließ es sich auch dieses Mal nicht nehmen, persönlich zum Gratulieren nach Gernsbach zu fahren.

Zu den Gratulanten zählten auch die Handörgler des Harmonika Spielrings Baden-Baden und Bürgermeister Julian Christ.