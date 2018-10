Gottesdienste in Ausweichquartieren

Bühl



Streetfood-Markt lockt Tausende an Bühl (mig) - Genuss war das Wort dieses Wochenendes in Bühl. Beim Streetfood-Markt auf Markt- und Kirchplatz konnte man Essen und Trinken aus vielen Ländern der Welt genießen. In vielen Geschäften wurde genussvoll einen langen Bühler Samstag lang eingekauft(Foto: Gabriel). » Weitersagen (mig) - Genuss war das Wort dieses Wochenendes in Bühl. Beim Streetfood-Markt auf Markt- und Kirchplatz konnte man Essen und Trinken aus vielen Ländern der Welt genießen. In vielen Geschäften wurde genussvoll einen langen Bühler Samstag lang eingekauft(Foto: Gabriel). » - Mehr