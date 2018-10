Keine Durchgangsstraße

(uj) - Eigentlich soll sie keine Durchfahrtsstraße sein, die Hildastraße. Zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und Rommelstraße sollten nur Anlieger die Straße passieren, um zu ihren Garagen oder Stellplätzen zu gelangen. Um eine Durchfahrt zu erschweren, wurden in Höhe der Zufahrt zur Tiefgarage für die neuen Wohnhäuser auf dem Areal der Gärtnerei Hertweck Absperrpoller eingebaut. Die Praxis sieht anders aus. Immer wieder nutzen Autofahrer diesen Schleichweg unter Nutzung des Gehwegs - zum Ärger von Anwohnern.

Nachdem in der Septembersitzung Dr. Ellen Markert (CDU) auf diesen Zustand aufmerksam gemacht hatte, bekräftigte Bürgermeister Michael Pfeiffer, dass die Hildastraße in diesem Bereich keine Durchgangsstraße sei. "Es hat sich leider gezeigt, dass sich einige Verkehrsteilnehmer nicht an das angeordnete Durchfahrtsverbot in der Hildastraße zwischen Rommelstraße und Friedrich-Ebert-Straße halten", betonte Oberbürgermeister Christof Florus in der Gemeinderatssitzung am Montag. Die Stadtverwaltung ist der Auffassung, dass ein Durchfahrtsverbot nur baulich durchgesetzt werden kann.

Hierfür gäbe es die Möglichkeit, die Hildastraße direkt neben der Ein- und Ausfahrt der neu errichteten Tiefgarage zu sperren. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Sperrung in Höhe der Grundstücksgrenze "Hildastraße 20", dem Bürogebäude der Firma Kohlbecker Gesamtplan GmbH, vorzunehmen.

Zunächst soll die Wirkung dieser Varianten getestet werden. Aus diesem Grund werde das Ordnungsamt dies probeweise mit einer mobilen Absperrung testen. Dazu sollen Baken aufgestellt werden, erklärt Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel auf BT-Anfrage. Bestellt worden sei eine Beschilderung. Unter anderem müssen die Autofahrer darauf hingewiesen werden, dass es sich dort um eine Sackgasse handelt.

Sobald die Schilder eingetroffen sind, soll mit dem Test begonnen werden. Die Nutzer der Tiefgarage gelangen aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße zu ihren Stellplätzen.