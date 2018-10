Neues Betriebsgebäude wird teurer Von Ulrich Jahn Gaggenau/Rastatt - Filigraner, aber teurer wird voraussichtlich das neue Betriebsgebäude, das auf dem Gelände der Entsorgungsanlage Oberweier errichtet werden soll. Statt 1,445 Millionen werden für das Projekt jetzt 1,608 Millionen Euro veranschlagt. Somit wird die Kostenschätzung um etwa 163000 Euro überschritten. Die Mitglieder des Betriebsausschusses des Eigenbetriebs "Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt" befürworteten in ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig die Planung. Ursachen für die Kostensteigerung sind laut Abfallwirtschaftsbetrieb unter anderem die erforderliche Erneuerung der Fahrzeugwaage der Eingangsverwiegung und der Neubau eines Koaleszenzabscheiders (eine Weiterentwicklung eines Ölabscheiders). Bei der Waage waren im Zuge einer Wartungskontrolle Risse im Betonfundament festgestellt worden. Eine weitere Steigerung ergibt sich aus der Weiterführung der Pläne von der Vor- zur Entwurfsplanung. Noch im November sollen der Antrag auf Baugenehmigung bei der Unteren Baurechtsbehörde der Stadt Gaggenau sowie eine abfallrechtliche Anzeige beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht werden. Bei zügigem Verlauf des Projekts könnte im Juli 2019 mit dem Bau begonnen werden. Im Sommer 2020 sei die Inbetriebnahme des neuen Betriebsgebäudes und der erneuerten Waage möglich. Altes Gebäude nicht mehr zeitgemäß Das im Jahr 1980 errichtete Betriebsgebäude und die Fahrzeughalle daneben seien nicht mehr zeitgemäß, informiert der Landkreis Rastatt. Deshalb beabsichtigt der Abfallwirtschaftsbetrieb, das alte Betriebsgebäude zurückzubauen und durch ein neues, modernes und größeres nach aktuellem Stand der Technik zu ersetzen. Die erste Planung sei verfeinert worden, betonte der Erste Landesbeamte Dr. Jörg Peter. Am 7. November sei ein Vor-Ort-Termin mit dem Ortschaftsrat Oberweier anberaumt. Der Vertreter des beauftragten Planungsbüros Harrer Ingenieure Karlsruhe, Rudi Lehnert, stellte Details vor. Landrat Jürgen Bäuerle sprach die Hoffnung aus, dass der Neubau nach den Kostenberechnungen errichtet werden kann. Von einem "sehr schlüssigen Konzept" sprach Helmut Schorpp (CDU). Bei der Kostensteigerung könne man in der heutigen Zeit froh sein, wenn sich diese im einstelligen Prozentbereich bewegt. "Die Planung ist angemessen und passt gut", meinte Robert Wein (Freie Wähler). "Die Maßnahme ist notwendig", unterstrich Walter Jüngling (SPD). Er verwies darauf, dass die frühere Deponie heute eine andere Funktion habe und die Rahmenbedingungen angepasst werden müssten. Außerdem plädierte er dafür, den Bau von Solaranlagen auf den Dächern zu prüfen. Nachdem dieser Vorschlag auch von anderen Fraktionen kam, wurde die Verwaltung laut Beschluss beauftragt, den Bau von Photovoltaik-/Solaranlagen zu prüfen. Der Kreistag soll in seiner Sitzung am 23. November das Projekt beschließen.

