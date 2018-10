Bundesstraße übernächstes Wochenende voll gesperrt

(red) - Ab Freitag, 19. Oktober, um 21 Uhr, bis Montag, 22. Oktober, circa 5 Uhr, muss die Bundesstraße 462 zwischen dem Tunnel Gernsbach und der Kreuzung mit der Markgraf-Berthold-Straße (Siedlung Obertsrot) für den Einbau der lärmmindernden Deckschicht voll gesperrt werden. Bereits seit Juli 2017 wird im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe die Fahrbahn der B462 zwischen Gernsbach und Hilpertsau auf einer Länge von rund 2,9 Kilometern erneuert.

In dem von der Sanierungsmaßnahme betroffenen Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt B462/L76b und dem südlichen Tunnelportal in Gernsbach werden die Fahrbahn und die Straßenentwässerung teilweise grundlegend erneuert. Die Gesamtbaumaßnahme wurde nach Angaben des Regierungspräsidiums in drei Bauabschnitte mit jeweils mehreren Bauphasen aufgeteilt. Seit Anfang Oktober wird der zweite Bauabschnitt zwischen Talstraße und Markgraf-Berthold-Straße in Richtung Rastatt fertiggestellt. Im Anschluss daran folgt der Bauabschnitt zwischen Tunnel Gernsbach und Talstraße.

"Für den qualitativ hochwertigen Einbau des lärmmindernden Asphalts ist der Einbau auf voller Fahrbahnbreite und damit eine Vollsperrung der B462 im Baubereich notwendig", schreibt das Regierungspräsidium. Die Vollsperrung beginnt in Fahrtrichtung Freudenstadt ab dem Tunnel Gernsbach. In Fahrtrichtung Rastatt wird die B462 bis zur Kreuzung mit der Markgraf-Berthold-Straße / Obertsroter Straße befahrbar sein. Die Umleitungen sind großräumig ausgeschildert und verlaufen über die L78 und die L79 ab Gernsbach beziehungsweise Forbach.

Für das Aufbringen der Fahrbahndecke im dritten und letzten Bauabschnitt zwischen Tunnel Gernsbach und Talstraße wird eine weitere Vollsperrung notwendig. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Aufgrund der aufwendigen Mehrarbeiten für die Erneuerung der Straßenentwässerung und der dadurch bedingten Umstellung des Bauablaufs zur Verringerung der Verkehrsbehinderungen hat sich die Baumaßnahme erheblich verzögert, erklärt das RP Karlsruhe.