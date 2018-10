Positive Haushaltsjahre

Sasbachwalden

Gemeinsam Stärke(n) zeigen Sasbachwalden (as) - Den Tourismus im Land zukunftsfähig machen soll die neue Konzeption des Landes, die bis Mitte 2019 erarbeitet wird. Bei der ersten Regionalkonferenz zum Thema in Sasbachwalden kündigte Minister Guido Wolf (CDU) an, bessere Vernetzung gezielt zu fördern (Foto: av).

Hügelsheim

Drewniaks Debüt für Hügelsheim Hügelsheim (red) - Zum Eishockey-Regionalliga-Saisonstart im Ländle-Derby gegen Stuttgart steht mit Richard Drewniak (Foto: toto) auf Seiten des ESC Hügelsheim auch ein neuer Trainer an der Bande. Der bisherige Eppelheimer Coach soll den Umbruch bei den Rhinos einleiten.

Berlin

Bahn erneuert ICE-Strecken Berlin (dpa) - Auf Bahnreisende kommen in den nächsten Jahren monatelange Vollsperrungen von ICE-Routen zu. Die Bahn erneuert die 27 Jahre alten Schnellfahrstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart grundlegend, wie das Unternehmen am Montag mitteilte (Foto: dpa).

Rastatt

Beruf und Familie vereinbaren Rastatt (xes) - "Lust auf Erfolg" lautete das Motto der Veranstaltung der Vereinigung der Unternehmerfrauen im Handwerk und Mittelstand, die im Landratsamt stattfand. Eine Ausstellung dokumentierte, wie Frauen es schaffen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren (Foto: Schlögl).