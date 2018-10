"Mut und Tapferkeit" für den neuen Leiter der "Schule im Wandel"

Der 42-jährige neue Schuleiter kommt aus Rheinmünster und machte das Abitur in Bühl. Nach dem Zivildienst studierte er Biologie und Medizin. Es folgte eine berufliche Umorientierung, Hintzen studierte an der PH Karlsruhe, seine Schwerpunkte waren Mathematik, Physik, Informatik. Stationen waren die Schulen in Bühlertal und Hügelsheim. Auch war er Akademiereferent bei der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Wildbad sowie Lehrer in Kappelwindeck an der Bachschlossschule. Ehrenamtlich tätig ist er als Rettungsassistent und Rettungstaucher. Mit Golfspielen sorgt er für den nötigen Ausgleich.

Bevor Schulrat Franz Veith vom Staatlichen Schulamt Rastatt den amtlichen Akt der Ernennung zum Schulleiter vollzog, dankte er Konrektorin Elke Fanselau für ihr großes Engagement in den vergangenen eineinhalb Jahren. Dem neuen Rektor wünschte er Geduld und Durchhaltevermögen. Auch Bürgermeister Toni Huber dankte Elke Fanselau für ihre Arbeit.

Die geschäftsführende Schulleiterin Stefanie Hinkelmann wünschte Hintzen, dass ihm der Spagat zwischen Schülern, Lehrern und Eltern gelingen möge. Elternbeiratsvorsitzende Tina Forker freute sich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit Blick auf die Tätigkeit des Rektors als Rettungsassistent sieht Eva Mittelsdorf vom Förderverein die Schüler gesundheitlich bestens aufgehoben.

Pfarrerin Margarete Eger hat für den Schulleiter in "ökumenischer Tradition" ein katholisches Buch mitgebracht. Ein weiteres Geschenk übergab Elke Fanselau für das Lehrerkollegium.: eine Schultasche aus gebranntem Ton, in der ein großes Herz sein soll. Jeder der Kollegen formulierte seine Glückwünsche. Auch ein Lied hatten die Kollegen einstudiert.

Musikalisch begleiteten die Schulchöre unter der Leitung von Claudia Mnich die Feierstunde. Weitere musikalische Beiträge steuerte die Tochter des neuen Rektors, Silke Hintzen, mit dem Fagott zusammen mit Claudia Mnich am Klavier bei. Zum Abschluss der Feier bedankte sich Oliver Hintzen bei allen Beteiligten, besonders hob er die Unterstützung seiner Familie hervor. Sein Dank galt auch dem ehemaligen Rektor der Schule, Adi Marxer.