Rekordbeteiligung bei bestem Laufwetter

Ludwigsburg

Schwerster Kürbis Europas gesucht Ludwigsburg (lsw) - Europas beste Kürbiszüchter hieven am heutigen Sonntag in Ludwigsburg ihre Hunderte Kilogramm schwere Zöglinge auf die Waage. An der EM im Kürbiswiegen nehmen unter anderem Züchter aus Deutschland, der Schweiz, Belgien und Italien teil (Foto: dpa/av).

Sasbachwalden

Gemeinsam Stärke(n) zeigen Sasbachwalden (as) - Den Tourismus im Land zukunftsfähig machen soll die neue Konzeption des Landes, die bis Mitte 2019 erarbeitet wird. Bei der ersten Regionalkonferenz zum Thema in Sasbachwalden kündigte Minister Guido Wolf (CDU) an, bessere Vernetzung gezielt zu fördern (Foto: av).

Forbach / Weisenbach

Laufveranstaltung mit Tradition Forbach/Weisenbach (mm) - Die Traditionsveranstaltung hat ihre Beliebtheit nicht verloren: Am Sonntag, 14. Oktober, werden zahlreiche Sportler zum Panoramalauf der LAG Obere Murg erwartet. Mit am Start ist Sylvia Schmieder, Rekordhalterin beim Sechs-Kilometer- Murglauf (Foto: LAG).

Gernsbach

Rekord-Besuche in den Freibädern Gernsbach (ham) - Solch einen Andrang hat es im vergangenen Jahrzehnt nie gegeben: Die vier Freibäder in Gernsbach zählten in der gestern im Igelbachbad (Foto: pr) endenden Saison mehr als 72 000 Besucher. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies gar ein Plus von 70 Prozent.