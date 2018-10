Dem Wandel auf der Spur

Das derzeit gültige Konzept ist in die Jahre gekommen, informiert die Stadtverwaltung. Der Gemeinderat hatte die derzeit gültige Fortschreibung im Februar 2010 gebilligt.

Inzwischen haben sich zahlreiche Daten geändert - und auch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Outlet-Center oder Einkaufen übers Internet sind hier zu nennen, aber auch die Änderungen, die durch eine emissionsfreie elektrische Mobilität von den Kommunen künftig zu beachten sind.

Auch innerhalb von Gaggenau hat sich vieles verändert: Das Murgtal-Center eröffnete am 1. Dezember 2011 - beispielsweise. In der Hauptstraße ist steter Wandel zu verzeichnen. So wird das Uhren- und Schmuckstudio im Haus am Markt schließen. Am Donnerstag beginnt der Räumungsverkauf. "Wir haben so lange geöffnet, bis alles weg ist. Wir haben keinen Druck", berichtet Inhaberin Maike Müller im BT-Gespräch. Wie es am südlichen Ende der Fußgängerzone weitergehen wird, werde sich zeigen.

In der nördlichen Hauptstraße hat das Reisebüro Heberle mittlerweile geschlossen; gegenüber laufen die Arbeiten für den Einzug von Liebreiz Brautmode. Fahrräder in einem Schaufenster auf derselben Straßenseite in Richtung Gaststätte "Spritz" deuten auf die baldige Eröffnung eines Geschäfts hin. Direkt daneben wird allerdings das Damen-Bekleidungsgeschäft "Die Linie" zum Jahresende schließen.

Für planungsrechtliche Entscheidungen sind aktuelle Daten eine unverzichtbare Basis, erklärt die städtische Wirtschaftsförderung. Daher wurde das Lörracher Büro Dr. Acocella, Stadt- und Regionalentwicklung, erneut beauftragt. Dabei wird die aktuelle Einzelhandels- und Zentrensituation analysiert. Auf dieser Grundlage werden der Entwicklungsbedarf des Einzelhandels ermittelt und Vorschläge zur Fortschreibung der Versorgungsbereiche formuliert.

Mitarbeiter des Büros werden die städtebauliche und funktionale Situation des Stadtzentrums aufnehmen und bewerten. Sie befragen sämtliche Einzelhändler im Rahmen eines Kurzinterviews. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden beachtet, betont die Stadt. Auch sie als Auftraggeberin bekomme die Auswertung nur in neutraler Form. Lediglich die Verkaufsfläche je Ladeneinheit werde für interne Zwecke erfasst. Auskunft: (07225)962663, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@gaggenau.de