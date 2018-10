Karton- und Verpackungsherstellung hautnah

Rastatt

VERA testet Elektrobus Rastatt (sl) - In Rastatt ist seit Dienstag ein Elektrobus im Einsatz. Er wird für 14 Tage probeweise auf der Innenstadtlinie 239 der Verkehrsgesellschaft Rastatt (VERA) fahren. Die Verantwortlichen wollen prüfen, ob sich ein stärkerer Einstieg in eine elektrobetriebene Busflotte lohnt (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - In Rastatt ist seit Dienstag ein Elektrobus im Einsatz. Er wird für 14 Tage probeweise auf der Innenstadtlinie 239 der Verkehrsgesellschaft Rastatt (VERA) fahren. Die Verantwortlichen wollen prüfen, ob sich ein stärkerer Einstieg in eine elektrobetriebene Busflotte lohnt (Foto: sl). » - Mehr

Gaggenau

Brücken werden überprüft Gaggenau (red) - Die Stadt Gaggenau lässt derzeit alle ihre 74 Brücken überprüfen. Eine solche Brückenhauptüberprüfung steht alle sechs Jahre an. Dabei geht es in erster Linie um Sicherheitsaspekte. Ein Ingenieurbüro führt die Arbeiten aus. Es liegen bereits Ergebnisse vor (Foto: Stadt) » Weitersagen (red) - Die Stadt Gaggenau lässt derzeit alle ihre 74 Brücken überprüfen. Eine solche Brückenhauptüberprüfung steht alle sechs Jahre an. Dabei geht es in erster Linie um Sicherheitsaspekte. Ein Ingenieurbüro führt die Arbeiten aus. Es liegen bereits Ergebnisse vor (Foto: Stadt) » - Mehr

Stuttgart

Feinstaubwert steigt trotz Alarms Stuttgart (lsw) - Nach dem Start des Feinstaubalarms am Montag in Stuttgart sind die Belastungswerte im Vergleich zum Wochenende deutlich gestiegen. Am Montag wurden am Neckartor im Mittel 41 Mikrogramm Feinstaub gemessen, am Wochenende waren es 28 gewesen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Nach dem Start des Feinstaubalarms am Montag in Stuttgart sind die Belastungswerte im Vergleich zum Wochenende deutlich gestiegen. Am Montag wurden am Neckartor im Mittel 41 Mikrogramm Feinstaub gemessen, am Wochenende waren es 28 gewesen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rheinmünster

Spektakel auf zwei Rädern Rheinmünster (iru) - Einen Besucherrekord gab es beim Clubfest des Motorradclubs Stollhofen. Weit mehr als 1000 Zuschauer verfolgten die Trainings- und Wertungsläufe in den fünf Rennkategorien. In der Motocross-Arena gab es verbissene Zweikämpfe um Sieg und Plätze (Foto: iru). » Weitersagen (iru) - Einen Besucherrekord gab es beim Clubfest des Motorradclubs Stollhofen. Weit mehr als 1000 Zuschauer verfolgten die Trainings- und Wertungsläufe in den fünf Rennkategorien. In der Motocross-Arena gab es verbissene Zweikämpfe um Sieg und Plätze (Foto: iru). » - Mehr