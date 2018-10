Neuer Ort, bewährtes Konzept

"Das hat mehrere Vorteile", erklärte die Initiativgruppe beim Planungsgespräch: Wenn die Buden statt am Blumeplatz auf dem oberen Parkplatz der Ebersteinhalle (an der Ackerbrunnenstraße) aufgebaut werden, kann man die vorhandene Infrastruktur (Sanitäranlagen, Strom, Foyer) nutzen, zudem muss man die viel befahrene Obertsroter Straße an der Sebastian-Gruber-Brücke nicht sperren. Das erhöhe die Sicherheit der Veranstaltung, zudem sei man wetterunabhängiger, weil notfalls in die Halle ausgewichen werden kann. Im weihnachtlich geschmückten Foyer ist neben Kaffee und Kuchen auch das interaktive Krippenspiel geplant, das dreimal (voraussichtlich um 13, 15.45 und 17.30 Uhr) aufgeführt werden soll.

Des Weiteren hat sich die für das Programm zuständige Gudrun Selledo wieder um ansprechende musikalische Beiträge bemüht. Zugesagt haben bereits die Gernsbacher Alphornbläser und der Musikverein Obertsrot; angefragt sei zudem das Trio Saitenblasen. Zwischendurch tritt Gudrun Selledo selbst auf, sie gestaltet auch das Krippenspiel. Und natürlich hat der Nikolaus sein Kommen angekündigt.

Sechs Standbetreiber haben ihre Mitwirkungsbereitschaft bei der vierten Obertsroter Weihnacht, die wieder unter Schirmherrschaft der Stadt Gernsbach steht, zugesagt: Die Hungerberghexen, die Klondike Dancers, die Feuerwehrjugend aus Obertsrot, der örtliche Schwimmbadförderverein, die Schlossbergteufel und die "Baldes Brothers BBQ".

"Weitere Mitstreiter werden gesucht", betonte Mitorganisator Michael Görtler. Es müsse nicht zwangsläufig ein Verein sein, der die Riege der Standbetreiber erweitert, auch Einzelpersonen können sich einbringen. Wer Ideen und/oder Interesse hat, kann sich bei Michael Görtler (per E-Mail an: michael.goertler@kultur-im-kirchl.de) melden. Das nächste Treffen der Organisatoren findet am Montag, 3. Dezember, um 19 Uhr im Clubraum der Schlossbergteufel in der Ebersteinhalle statt.

Unterdessen sind die Werbeaktivitäten für die vierte Obertsroter Weihnacht angelaufen. Plakate und Flyer sind in Arbeit und werden demnächst verteilt. Einig ist sich die Initiativgruppe auch darüber, dass der komplette Veranstaltungserlös wieder einem sozialen Zweck zugutekommen soll. Von den ersten drei Auflagen profitierte der Förderverein der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe (FUoKK). Die Kinderkrebshilfe sei es immer wert, unterstützt zu werden, aber auch andere soziale Einrichtungen kommen infrage, hieß es beim Treffen der Initiativgruppe.