Freude über deutliche Verbesserung des Ortsbilds

Bühl

Gedichte-Ratebuch für Senioren Bühl (jo) - Günter Neidinger lebt seit vielen Jahren in Sulz am Neckar, doch der gebürtige Bühler (Jahrgang 1943) ist der Zwetschgenstadt bis heute als fleißiger Autor fest verbunden. Jetzt ist "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?" erschienen, ein Gedichte-Ratebuch für Senioren (Foto: av). » Weitersagen (jo) - Günter Neidinger lebt seit vielen Jahren in Sulz am Neckar, doch der gebürtige Bühler (Jahrgang 1943) ist der Zwetschgenstadt bis heute als fleißiger Autor fest verbunden. Jetzt ist "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?" erschienen, ein Gedichte-Ratebuch für Senioren (Foto: av). » - Mehr

Gernsbach

Gelungener Start im Ätzenbachtal Gernsbach (ueb) - Was schon in Reichental und Lautenbach gut geklappt hat, begann nun für Obertsrot: Der Ortschaftsrat hatte zusammen mit dem Landschaftserhaltungsverband Rastatt die örtlichen Vereine und Gruppierungen zur Landschaftspflegeaktion aufgerufen (Foto: Uebel). » Weitersagen (ueb) - Was schon in Reichental und Lautenbach gut geklappt hat, begann nun für Obertsrot: Der Ortschaftsrat hatte zusammen mit dem Landschaftserhaltungsverband Rastatt die örtlichen Vereine und Gruppierungen zur Landschaftspflegeaktion aufgerufen (Foto: Uebel). » - Mehr

Baden-Baden

Vom Hochwasser geschockt Baden-Baden (hez) - Das katastrophale Hochwasser vom Oktober 1998 (Foto: Stadtverwaltung) war ein Schock für die Kurstadt. Jetzt berichtete Wasserbauingenieurin Annika Mengler dem Bauausschuss, was man getan hat, um auf extremen Starkregen besser vorbereitet zu sein. » Weitersagen (hez) - Das katastrophale Hochwasser vom Oktober 1998 (Foto: Stadtverwaltung) war ein Schock für die Kurstadt. Jetzt berichtete Wasserbauingenieurin Annika Mengler dem Bauausschuss, was man getan hat, um auf extremen Starkregen besser vorbereitet zu sein. » - Mehr