Brunnen sprudelt wieder Gernsbach (stj) - Der Brunnen auf dem Salmenplatz sprudelt wieder. Gestern wurden die defekten Teile ausgetauscht und die Anlage nach mehreren Monaten der Trockenheit wieder in Betrieb genommen. Im Frühjahr 2018 hat die Stadtverwaltung festgestellt, dass die Dosieranlage des Brunnens irreparabel defekt ist. Umgehend habe man entsprechende Sanierungsangebote eingeholt und Mitte Mai eine Fachfirma damit beauftragt, die Dosier- und Messstation zu erneuern. Außerdem musste im Schwallbehälter ein Vorsieb eingebaut werden. Wie die städtische Pressestelle auf BT-Anfrage mitteilt, habe es bei den insgesamt rund 26000 Euro teuren Ersatzteilen für die Steuerungsanlage Lieferschwierigkeiten gegeben, weshalb sich der Einbau verzögerte. Das Wasser des Brunnens wird umgewälzt und im Wasserschacht, der sich neben dem Brunnen befindet, aufbereitet. Das Wasser wird gefiltert, gechlort und zur Senkung des pH-Werts mit Schwefelsäure versetzt - ähnlich wie bei einem Schwimmbad, erklärte die Verwaltung: Funktioniert dies nicht, kommt es zur Verkeimung und damit zu Beeinträchtigungen. Genau dies war bei der Inbetriebnahme im Frühjahr der Fall, weshalb der Salmenplatz bis gestern "auf dem Trockenen saß".

