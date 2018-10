Robert Ebner festigt seinen Platz in der Weltelite

Erstmals war Liverpool Gastgeber der Titelkämpfe. Die besten Sportholzfäller der Welt sorgten laut Mitteilung des Veranstalters für einen atemberaubenden Wettkampf. Unter anderem gab es für die Fans einen neuen Weltrekord zu bejubeln, den der zweitplatzierte Matt Cogar am Standing Block Chop "mit unglaublichen 11,03 Sekunden" aufstellte.

Robert Ebner musste sich mit dem vierten Platz zufriedengeben. Der Forstwirt aus Hörden konnte sich nach einem durchwachsenen Wettkampfstart bei der Disziplin Underhand Chop an der Stock Saw bis auf den vierten Platz vorkämpfen und etablierte sich nach dem Standing Block Chop im Mittelfeld der Konkurrenz. An der Single Buck und am Springboard erlebte der Deutsche Meister einen kurzen Leistungseinbruch und musste sich starken Mitstreitern geschlagen geben. Den Rückstand konnte er jedoch in seiner Paradedisziplin an der Rennmotorsäge Hot Saw wieder aufholen. Dabei sorgte er mit einer überragenden Zeit von 5,51 Sekunden für die Tagesbestzeit. Mit dieser Top-Leistung zog er in der Gesamtwertung an Rekordweltmeister Jason Wynyard (Neuseeland) vorbei und ersägte sich Platz vier in der Gesamtwertung.

Eben diese letzte Disziplin sei besonders stressig gewesen, fasste Ebner seine Gefühle unmittelbar nach dem mitreißenden Wettkampf in Worte: "Die Hot Saw ist nicht direkt angesprungen, da habe ich mich schon gefragt, ob heute überhaupt was geht" - das habe ihn zunächst nervös gemacht. Am Ende freute sich der Forstwirt aber über den "super Schnitt".

Das Podium knapp verpasst, hat der Viertplatzierte schon jetzt Ziele für 2019: "Ich hoffe, dass ich bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr wieder dabei bin, um es besser zu machen", zeigte sich Ebner voll motiviert, seinen Platz in der Weltelite zu festigen. Bereits im Frühjahr kommenden Jahres wird Robert Ebner beim nächsten internationalen Wettkampf, der Champions Trophy, antreten, für die er sich vor wenigen Wochen beim Ausscheidungswettkampf in Polen qualifizieren konnte.

Neben der Einzelweltmeisterschaft am Samstag traten am Freitagabend bereits die besten Teams gegeneinander an und kürten einen neuen Weltmeister (wir berichteten): Team Deutschland sicherte sich nach einem starken Auftritt und mit einer neuen persönlichen Bestzeit mit Platz sechs eine Position im Mittelfeld, Weltmeister wurden die Australier.

Alle Ergebnisse sind im Internet zu finden unter:

https://data.stihl-timbersports.com