Fördergelder fürs Murgtal: Hotel und Dorfladen

Baden-Baden

Motorradclub: Zwei Wettbewerbe Baden-Baden (co) - Pünktlich zum fünfjährigen Bestehen des Vereinsgeländes in Oos-West steht der Motorradclub (Foto: co) bereit, um zwei große Wettbewerbe am Wochenende auszutragen: den Endlauf der Trial Challenge Südwest und die Jugendmeisterschaft von Baden-Württemberg. » Weitersagen (co) - Pünktlich zum fünfjährigen Bestehen des Vereinsgeländes in Oos-West steht der Motorradclub (Foto: co) bereit, um zwei große Wettbewerbe am Wochenende auszutragen: den Endlauf der Trial Challenge Südwest und die Jugendmeisterschaft von Baden-Württemberg. » - Mehr

Baden-Baden

E-Bus: Anschaffung auf der Kippe Baden-Baden (sre) - Die Anschaffung eines Elektrobusses in der Kurstadt steht auf der Kippe. Denn ohne Fördergelder von Bund oder Land will die Stadt keine E-Busse anschaffen (Foto: av). Indes sollen im kommenden Sommer erstmals vier Busse mit Klimaanlagen ausgerüstet werden. » Weitersagen (sre) - Die Anschaffung eines Elektrobusses in der Kurstadt steht auf der Kippe. Denn ohne Fördergelder von Bund oder Land will die Stadt keine E-Busse anschaffen (Foto: av). Indes sollen im kommenden Sommer erstmals vier Busse mit Klimaanlagen ausgerüstet werden. » - Mehr

Baden-Baden

Arbeiten am Aumattstadion Baden-Baden (sre) - Es tut sich etwas auf Baden-Badens größter Sportanlage: Seit kurzem läuft der zweite Sanierungsabschnitt des Aumattstadions. In den nächsten Monaten sollen die leichtathletischen Anlagen und das Rasensportfeld fit für die Zukunft gemacht werden (Foto: Reith). » Weitersagen (sre) - Es tut sich etwas auf Baden-Badens größter Sportanlage: Seit kurzem läuft der zweite Sanierungsabschnitt des Aumattstadions. In den nächsten Monaten sollen die leichtathletischen Anlagen und das Rasensportfeld fit für die Zukunft gemacht werden (Foto: Reith). » - Mehr