Neuer Leiter des Polizeipostens

"Helfer vor Ort" gefordert Forbach (red) - Die "Helfer- vor-Ort"-Gruppe des DRK Forbach ist in diesem Jahr erheblich gefordert. Die Einsatzzahlen steigen stetig an, die medizinische Hilfe wird immer mehr benötigt, teilt der Ortsverein mit. Auch brauchen die Ersthelfer ein neues Einsatzfahrzeug (Foto: DRK).

Beim Fassanstich fließt neuer Wein Lichtenau (ar) - Am Sonntag strömten die Menschen in Scharen zur Scherzemer Kirb, manche sogar zu Fuß oder mit dem Rad aus den benachbarten Gemeinden. Anziehungspunkt waren wieder die Oldtimer-Traktoren. In diesem Jahr waren es 85 Schlepper (Foto: Gangl).

Kunsthandwerk im Bürgerhaus Bühl (urs) - Bereits zum 19. Mal fand am Wochenende der Markt "Kunst und Handwerk" im Bürgerhaus statt. 80 Aussteller präsentierten eine Vielzahl an kreativen, selbst gemachten Objekten. Das Spektrum reichte von Seifen, über Schmuck bis Faltkunst (Foto: Klöpfer).