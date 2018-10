Steigende Einsatzzahlen

Baden-Baden

Baden-Baden

Besucheransturm beim Trachtenfest Baden-Baden (co) - Nach der mehr als gelungenen Premiere im Vorjahr veranstaltete die Bürgervereinigung Oberbeuern ihr zweites Trachtenfest - erstmals unter der Regie des neuen "Bürgermeisters" Claudius Ullrich. Der zeigte sich völlig überwältigt von dem Besucheransturm (Foto: co).

Donaueschingen

Donaueschingen

Roboter-Oper in Donaueschingen Donaueschingen (red) - Neben echten Musikern beherrschen Roboter, Video- und Lichteffekte das neue Musiktheater-Stück "Thinking Things" bei den Donaueschinger Musiktagen. Das Festival bringt vom 19. bis 21. Oktober auch 22 neue Musikstücke zum Klingen (Foto: Chevrier).

Gaggenau

Gaggenau

Kentucky in der Mahlberghalle Gaggenau (vgk) - In den zurückliegenden vier Jahren hat sich Freiolsheim zum kleinen Mekka für Bluegrass-Fans entwickelt, zu dem gemacht vom Freundeskreis Bluegrass Murgtal. 250 Zuhörer kamen zur erneuten Auflage in die Mahlberghalle. Das fünfte Festival ist in Vorbereitung (Foto: vgk).

Bühl

Bühl

Repair Café öffnet wieder Bühl (red) - Das Repair Café in Bühl öffnet wieder: Der nächste Termin ist am 13. Oktober. Wer defekte Dinge nicht einfach wegwerfen möchte, kann vorbeikommen. Allerdings müssen alle Gegenstände, die repariert werden sollen, vorher angemeldet werden (Archivfoto: red).