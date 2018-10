Zwei Gleise - noch eine Vision

Murgtal - Ihm ist es klar, dass es sich momentan noch um eine Vision handelt. "Das ist ein Thema, das mich bereits lange umtreibt", sagt Karsten Mußler. Der Kuppenheimer Bürgermeister würde gerne mehr Güterverkehr auf die Schiene, sprich die Murgtalbahn, verlagern. Doch dazu ist ein zweites Gleis erforderlich. Auch könnten damit laut Mußler noch mehr Menschen dazu animiert werden, auf die Stadtbahn umzusteigen. Er denkt dabei unter anderem an das Daimler-Presswerk in Kuppenheim.

Zwei Gleise, das ist auf einem etwas mehr als vier Kilometer langen Abschnitt auf der Murgtalbahn bereits Realität. Ab kurz hinter dem Bahnübergang Rathausstraße in Bad Rotenfels bis nach dem Kuppenheimer Bahnhof liegen parallel zwei Gleise. Geht es nach den Vorstellungen von Mußler, sollte dieser Abschnitt bis Rastatt verlängert werden. In der Kreistagssitzung am Dienstag sprach er diese Überlegung kurz an.

"Es ist wichtig, Güter auf die Gleise zu bekommen", unterstreicht der Bürgermeister. Die Firma Lang im Industriegebiet Rotenfels verfügt bereits über einen Gleisanschluss, ebenso die Firma Kronospan. Und auch Daimler habe Interesse, das Presswerk in Kuppenheim an die Bahngleise anzuschließen, so Mußler.

Von Gaggenau bis Rastatt ein zweites Gleis, das ist die Vision von Karsten Mußler. Dann könnte auch ein Eilzug in Kuppenheim halten. Dies insbesondere mit Blick auf die Mitarbeiter des Daimler-Presswerks mit einer besseren Taktung der Murgtalbahn. Insgesamt müsse "mehr Verkehr weg von der B462", sagt Mußler.

Das Thema Eisenbahn ist keine Aufgabe der Kommunen. Deshalb ist er bereits beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg vorstellig geworden. Das Stuttgarter Ministerium müsste mit ersten Planungen beginnen und untersuchen, ob ein solches Projekt umsetzbar ist. Mußler ist klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. "Aber wer hat früher daran gedacht, dass einmal die Stadtbahn ins Murgtal fahren wird und die Murgtäler ohne Umsteigen bis in die Karlsruher Innenstadt gelangen?" Das war auch lange eine Vision - und ist seit Jahren Realität. Für den früheren Forbacher Bürgermeister Paul Krey war es lange ein Traum - in Forbach in eine Stadtbahn ein- und erst direkt am Karlsruher Marktplatz auszusteigen.

Dass für ein Projekt wie ein zweites Gleis ein langer Atem erforderlich ist, dürfte Mußler bewusst sein. Deshalb rechnet er auch damit, dass noch viel Wasser die Murg hinunter fließen wird, bis aus der Theorie möglicherweise Realität werden könnte. Nach seinen Angaben ist er im Rastatter Kreistag mittlerweile nicht mehr Alleinkämpfer in dieser Angelegenheit. Einige Kollegen seien auf den Zug mit aufgesprungen.