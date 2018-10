Flüchtlingsberatung kommt nach Rotenfels

(red) - Sexuelle Gewalt gegenüber Kindern ist immer wieder Thema in der Presse. Kindergarten Fliegenpilz und der Elternbeirat greifen das Thema auf und laden alle Interessierten heute Abend um 19.30 Uhr zu einem Infoabend in den Kindergarten ein (Symbolfoto: Polizei). » - Mehr

Rastatt