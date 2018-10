Zwist bei KM - kein Ende in Sicht

Dobel



Wer hat Hinweise zum Raubüberfall? Dobel (red) - Nach einem Raubüberfall auf einen Discounter am Mittwochabend in Dobel (wir berichteten) sind nach einem Zeugenaufruf der Polizei bislang nur sehr spärlich Hinweise eingangen. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiter um Mithilfe (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Nach einem Raubüberfall auf einen Discounter am Mittwochabend in Dobel (wir berichteten) sind nach einem Zeugenaufruf der Polizei bislang nur sehr spärlich Hinweise eingangen. Die Polizei bittet die Bevölkerung weiter um Mithilfe (Symbolfoto: red). » - Mehr