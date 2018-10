Preise von mehr als 10 000 Euro für den guten Zweck

Au am Rhein

Souvenirs fürs Jubiläum Au am Rhein (HH) - In 65 Tagen beginnt in Au am Rhein ein Festjahr. Die Gemeinde feiert 2019 ihr 1 200-jähriges Bestehen. Nun wird es langsam Zeit, die Werbetrommel auf Touren zu bringen. Helfen sollen dabei diverse Souvenirs - von T-Shirts bis zur Grillausstattung (Foto: HH).

Ottersweier

Hägenichstraße: Ausbau geht voran Ottersweier (red) - Der Ausbau der Hägenichstraße schreitet voran, die Fertigstellung soll bis Jahresende erfolgen: Bei einer Besichtigung wirkten Bürgermeister Jürgen Pfetzer und die Planer vom Büro "RS Ingenieure" zufrieden über den reibungslosen Verlauf (Foto: Gemeinde).

Gernsbach

Höhere Abgaben für Spielautomaten Gernsbach (ham) - Die Vergnügungssteuer in Gernsbach steigt. Der Gemeinderat segnete die Erhöhung der Abgabe von 15 auf 20 Prozent ab. Die 29 Automaten mit Gewinnspielmöglichkeit (Foto: dpa) in zehn Lokalen sollen der Stadt künftig 120 000 statt 90 000 Euro pro Jahr bescheren.