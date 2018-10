Trockener Boden - schlechter Zaun

Baden-Baden

Durchwachsene Erntebilanz Baden-Baden (vo) - Die Erntesaison 2018 war geprägt von Extremen. Einem lange kühlen Frühjahr folgte ein zu trockener Sommer. Das blieb nicht ohne Folgen für die Landwirtschaft sowie die Obst- und Gemüseanbau. Die Auswirkungen waren jedoch unterschiedlich (Foto: Volz).

Berlin / Bonn

Trockener Sommer, teures Gemüse Berlin/Bonn (dpa) - Der heiße und trockene Sommer ist in Deutschland erst mal vorbei. Doch die Auswirkungen dürften Verbraucher noch weiter spüren. Die Preise einzelner Gemüsesorten haben in den vergangenen Wochen angezogen. Doch es gibt auch Ausreißer nach unten (Foto: dpa).

Bühl

Klimawandel mit drastischen Folgen Bühl - Die Auswirkungen des Klimawandels sind vielfältig. Die Erderwärmung hat Folgen auf den Menschen, auf Pflanzen und Tiere. Es gibt an manchen Orten Überschwemmungen, während es an anderen Dürren gibt. Es gibt auch mehr Naturkatastrophen wie Tornados (Foto: pr).