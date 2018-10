"Kirchenraum aus einem Guss"

Forbach - Rund 30 Interessierte sind Ende der vergangenen Woche in die Pfarrkirche Langenbrand gekommen, um sich vor Ort über den Ablauf der geplanten Renovierung und Sanierung der Langenbrander katholischen Kirche St. Valentin zu informieren. Der letzte Gottesdienst wird voraussichtlich an Dreikönig am 6. Januar 2019 gefeiert. Danach beginnen die Arbeiten, die laut Klaus Mungenast, dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden der Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach, im Juni 2019 abgeschlossen werden sollen (das BT berichtete).

Pfarrer Thomas Holler begründete ausführlich die Neuordnung vieler altvertrauter schmückender Elemente: "Wir wollen nicht einfach ,aus Alt mach Neu' umsetzen! Der Kirchenraum sollte aus einem Guss erscheinen und kein Sammelsurium aus Einzelmaßnahmen sein."

Das Gotteshaus, das von 1934 bis 1937 erbaut worden war, gilt heute als "mutiges Beispiel moderner Architektur der 30er Jahre" und wurde 1976 zum letzten Mal renoviert. Zentrale Botschaft des Kircheninnenraums sei es, Christus in seiner Barmherzigkeit in der heutigen Welt zu begegnen. Daher müssten Altar, Ambo und der Platz für Osterkerze sowie Adventskreuz vor dem großen gläsernen Christusbild noch deutlicher hervorgehoben werden. Zudem sollte der Kreuzweg wieder in der ursprünglichen Weise und Anordnung an den Seitenwänden geordnet werden.

Satiniertes Glas für die Beichtstühle

Die technischen Maßnahmen und Abläufe erläuterte Architekt Bernd Wörner den Zuhörern Punkt für Punkt. Alleine die Gerüstarbeiten werden drei bis vier Wochen dauern, bevor die Wände mit einem Spezialgummi wasserlos gereinigt werden: "Es sind fast 3000 Quadratmeter Wand- und Deckenfläche." Die Elektroleitungen für Lautsprecher und Licht werden nach neuestem Standard unter Putz verlegt. Die Natursteinböden werden frisch aufgearbeitet und ausgebessert. Alle Holzelemente sollen vom Holzwurm befreit werden.

Die Beichtstühle bekommen statt der Vorhänge satiniertes Glas in die Türen, einer wird voraussichtlich etwas umgearbeitet. Die Feuchtigkeit in den Außenwänden wurde vorab bereits von einer Fachfirma untersucht. Sie stammt von Oberflächenwasser, das zukünftig nicht mehr in die Wände dringen soll. Das Wasser, das bisher vor allem in den heißen Sommermonaten im Treppenhaus anfällt, sei dagegen Kondenswasser. Hinten links wird ein barrierefreier Zugang mit Automatiktüren eingebaut. Die Türen werden insgesamt abgedichtet.

Die Renovierung soll laut der Planung insgesamt 416000 Euro kosten. Klaus Mungenast berichtete, dass nicht nur die Pfarrgemeinde Langenbrand, sondern auch die Seelsorgeeinheit dafür fast alle Rücklagen aufbrauchen wird. Daher würden sich die Verantwortlichen sehr freuen, wenn es zusätzlich zu den bislang schon vorliegenden Spenden noch weitere "großzügige" Spenden gäbe: "Wir dürfen auch Spendenbescheinigungen für die Steuer ausfertigen."