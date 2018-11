Scheibenberg entbuscht

Karlsruhe

Zwei neue Pilzarten entdeckt Karlsruhe (red) - Ein Forschungsteam vom Naturkundemuseum Karlsruhe hat in den Parkanlagen der Stadt neben zahlreichen raren Pilzarten auch zwei bislang unbekannte Arten entdeckt. Die Wissenschaftler verwiesen dabei auf die Bedeutung alter heimischer Baumarten (Foto: SMNK).

Bühlertal

Trockenmauern freigelegt Bühlertal (red) - Mehr als 40 ehrenamtliche Helfer hatten sich für die "Herzenssache Natur"-Aktion in Bühlertal angemeldet. Ihr Ziel: Verbuschte Trockenmauern freilegen und so einen wichtigen Beitrag für den Erhalt dieser einmaligen Kulturlandschaft zu leisten (Foto: Naturpark).

Bühl

Größerer Schutz für Bäume Bühl (jo) - In ihrer innerstädtischen Besiedelungspolitik macht die Stadt Bühl das Konzept einer doppelten Innenentwicklung von Bauen und Grüngestaltung zum Maßstab. Wertvolle Baumbestände sollen möglichst erhalten, neue geschaffen und gepflegt werden (Foto: NABU).

Gernsbach / Forbach

Fördergelder fürs Murgtal Gernsbach/Forbach (red) - Die Leader-Aktionsgruppe hat bei ihrer jüngsten Projektauswahlsitzung in Forbach beschlossen, zwei Vorhaben im Murgtal mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm zu unterstützen - den Dorfladen in Reichental (Foto: av) und das Forbacher "Waldhaus".