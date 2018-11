Spiel und Spaß im Vordergrund

Der 19-Jährige gehört seit geraumer Zeit zum erweiterten Kader des TVB. Das Eigengewächs spielt bevorzugt im rechten Rückraum. Der Handballverein aus dem Schwäbischen macht gemeinsame Sache mit der Kieler Commevent Management GmbH. Sie organisiert bundesweit die Handball-Camps. "Wir begleiten jährlich rund 60 verschiedene Veranstaltungen in diesem Bereich", führt Luise Mittelstät aus. Sie ist zusammen mit Lennart Hamsch verantwortlich für das Camp in Bad Rotenfels. Die Anmeldung für das Trainingslager erfolgte über die Plattform des Handballbezirks Rastatt, berichtet Rainer Förderer von den Panthers.

Mit Begeisterung folgten die Kinder in diesen drei Tagen von morgens bis abends den Anweisungen ihrer Trainer, die den Spielspaß dabei fest im Blick hatten. Eine Mini-Weltmeisterschaft krönte zum Abschluss das Ferien-Camp bei den Panthers Gaggenau, das Holger Lunau federführend organisiert hatte.

Konzentriert unterzogen sich die Kinder auch noch am Mittwoch als letztem Trainingstag dem methodischen Übungsreigen aus Prellen, Werfen, Fangen und Spielen. Die Trainer folgten in diesem Rahmen einem genau festgelegten Trainingskonzept, angepasst an das jeweilige Leistungsniveau der sechs- bis elfjährigen Handballer. Ziel sei, die Vereine im Bereich der Nachwuchsförderung zu unterstützen und die vorhandenen Potenziale zu fördern sowie Eltern und Kinder für den Handballsport und den Verein zu begeistern.

Los ging jede Trainingseinheit mit Aufwärm- und Kennenlernspielen. Es folgten Wurfübungen, Rückwärts- und Vorwärtsspiel sowie Übungseinheiten, die die Koordination schulen. Der Ballwechsel von links nach rechts und umgekehrt wurde geübt sowie das Prellen des Balls in einem "O" um die Beine herum. Hinzu gesellte sich unter anderem das Üben indirekter Pässe, Angriffe ohne Ball oder Manndeckung. Meist wurde alles verpackt in spielerische, kindgerechte Übungseinheiten. Das Beste kam jedoch immer zum Schluss: Die Aufteilung in leistungsgerechte "Nationalteams", um eine Mini-Weltmeisterschaft auszuspielen.