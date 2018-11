Weihnachtsschmuck für den Bundestags-Baum

Baden-Baden

Dem Genuss auf der Spur Baden-Baden (gib) - Die "fine"-Genussmesse im Kurhaus hatte am Wochenende zum 14. Mal ihre Tore geöffnet. Die Besucher gingen dem Genuss auf die Spur und wurden dabei von mehr als 100 Ausstellern mit hochwertigen regionalen Produkten verwöhnt (Foto: Brüning).

Freiheitsstrafe für Einbrecher Gaggenau/Baden-Baden (uj) - Das Schöffengericht des Landgerichts Baden-Baden verurteilte einen 22-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte an einem Einbruch in Gaggenau beteiligt war (Foto: dpa).

Polizei warnt vor Einbrechern Baden-Baden (red) - Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden. Nach sehr unauffälligen Sommermonaten registrierte die Polizei pünktlich zum Herbstbeginn einen Anstieg der Einbrüche. Wie man sich schützen kann, erfährt man hier (Symbolfoto: dpa).

Langjährige Chorsänger geehrt Sinzheim/Baden-Baden (ar) - 42 Sängerinnen und Sänger aus der Sängergruppe Mitte des Mittelbadischen Sängerkreises (MSK) wurden für jahrzehntelanges Singen in ihren Chören gewürdigt (Foto: Gangl). Der Ehrungsnachmittag fand in der Fremersberghalle Sinzheim statt.