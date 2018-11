Reichlich Futter für Schwarzkittel

(lsw) - Für Igel gibt es in diesem Jahr ein reichliches Angebot, um sich vor dem Winterschlaf die nötigen Fettreserven anzufressen. In dem bislang milden Herbst finden sie noch viele Insekten, Regenwürmer, Asseln, Schnecken und Mücken, wie Naturschützer mitteilen (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt