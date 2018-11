Freude bei den Wanderfreunden

Angespornt von Nachfragen der Bürger, brachte Hansjörg Wiederrecht den Stein ins Rollen, um die abgerissene Brücke zu ersetzen, informiert der Schwarzwaldverein. Er konnte die beiden Waldbesitzer Murgschifferschaft und katholische Kirche als Sponsoren für das Projekt gewinnen. Christian Wunsch, der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, Ortsgruppe Bermersbach, gewann als dritten Sponsoren den Schwarzwaldverein Ortsgruppe Forbach hinzu.

Die Planung der Brücke, die Aufbereitung der Fundamente sowie den eigentlichen Aufbau der Brücke übernahm der Schwarzwaldverein Bermersbach. Treibende Kraft des Projekts war Rudi Roll, der über 20 Stunden in Organisation und die Planung der Brücke und gemeinsam mit seinen Helfern circa 100 weitere Stunden für den Aufbau der Brücke investierte.

Alles begann damit, dass der Ziegenverein Bermersbach für den Neubau einer Brücke über den Seebach zwei Stahlträger zur Verfügung stellte. Die Träger wurden zunächst aufwendig entrostet, von der Schlosserei Mantei mit Rundstahl und Halteplatten für die Geländer versehen und anschließend grundiert und lackiert, damit sie vor der Witterung geschützt sind.

Der Aufbau der Brücke fand im Ziegenstall in Bermersbach statt. Hierfür mussten Holzdielen auf Maß gesägt, mit Bohrungen versehen und passgenau auf der Brücke verschraubt werden. Abschließend wurden die Geländer montiert.

Mit der reinen Montage der Brücke war es aber noch nicht getan. Dort, wo einst die alte Brücke stand, mussten sämtliche Findlinge abtransportiert werden, die den Weg an dieser Stelle absicherten. Anschließend wurden auf beiden Seiten des Baches die Auflager für die Fußgängerbrücke in Form von Sandsteinblöcken erneuert. Hierbei unterstützten Alexander Weber und Simon Wunsch. Die nötigen Gerätschaften zum Transport der großen Sandsteinblöcke stellte die Firma Plan + Garten zur Verfügung.

Den Transport der Brücke vom Ziegenstall in Bermersbach an ihren neuen Bestimmungsort am Seebach organisierte Hansjörg Wiederrecht zusammen mit einem örtlichen Fuhrunternehmen. All die Arbeit sollte am 2. November belohnt werden, als die neue Brücke von allen Beteiligten feierlich eingeweiht wurde. Christian Wunsch richtete zu Beginn einige Dankesworte an die Helfer, Sponsoren und Gönner des Projekts, bevor er das Wort an Pfarrer Thomas Holler übergab. Auch von dieser Seite gab es nochmals viel Lob. Im Anschluss an seine Rede weihte Holler die Brücke, damit sie allen Wanderfreunden lange und sicher erhalten bleibt.

"Wir freuen uns, dass Wanderer aus nah und fern die Brücke ab sofort wieder nutzen können und bedanken uns noch einmal recht herzlich bei allen, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben" heißt es im Pressetext des Schwarzwaldvereins Bermersbach abschließend.