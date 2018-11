Pfefferkuchen mit Zuckerguss - und Sahne

Zwischenapplaus gab es am Samstag und Sonntag in der voll besetzten örtlichen Festhalle schon im Verlauf der sieben farbenfrohen Bühnenbilder.

Eine Szene im Freien mit spielenden und sich unterhaltenden Kindern (Jakobea Klein, Leonie Wunsch, Sarah Weinmann, Mia Valentina Hürst, Luca Hecklinger, Yannik Schaub, Marvin Wunsch) spannt den Handlungsbogen auf.

Wie alle Eltern freuen sich auch ein König (Nathanael Klein) und eine Königin (Melissa Wunsch) sehr über die Geburt ihres Töchterleins "Dornröschen" (Saskia Wunsch). Das will gefeiert werden, der Zeremonienmeister (Majella-Marie Hürst) kündigt ein großes Fest für alle Untertanen an. Der Koch (Ann-Katrin Schaub) ist um Vorschläge für ein königliches Festessen nicht verlegen. Leberpastete, Wildschweinbraten, Pfefferkuchen mit Zuckerguss - aber bitte mit Sahne! Der eifrig bemühte Küchenjunge (Marvin Wunsch) sorgt für erste Lacher. Mit dem Auftritt der zwölf Feen (Xenia Frey, Gianna, Isabella und Sarafina Pardo, Lorena und Leonie Wunsch, Mia Valentina Hürst, Leni und Sarah Weinmann, Yasmin Mendes, Ann-Katrin Schaub, Jakobea Klein) nimmt "Dornröschens" Schicksal seinen Lauf. Einem schwarzen Blitz gleich fährt die nicht geladene Fee der Finsternis (umwerfend: Linda Asal) ins Bild - mit hinlänglich bekannten Folgen.

Ihr Fluch erfüllt sich am fünfzehnten Geburtstag der Prinzessin in einem Turmzimmer, trotz aufmerksamer Wachen (Leni Weinmann, Lorena Wunsch). "Dornröschen" sticht sich mit der Spindel in den Finger. Und fällt, wie es die Prophezeiung der letzten guten Fee verheißt, gemeinsam mit dem gesamten Hofstaat in einen 100-jährigen Schlaf. Zwölf (Feen-)Rosenkinder symbolisieren im Tanz die Rosenhecke, die das Schloss bald umringt. Eine alte Frau (Ann-Katrin Schaub) weist Prinz Eberhard (Sarafina Pardo) den Weg: Ende gut, alles gut!

Allem voran dank der jungen SWV-Akteure, die Beachtliches leisteten, teils in mehreren Rollen und mit einer entsprechend großen Textfülle. Auch Regisseurin Bernadette Wunsch hat einmal mehr ganze Arbeit geleistet, nicht zuletzt in Sachen Motivation. Ab den Sommerferien wurde dreimal wöchentlich geprobt, in den Herbstferien sogar täglich. "Wir sind wie eine kleine Theaterfamilie, auf die ich mich 1 000-prozentig verlassen kann", so Bernadette Wunsch, "alle halten zusammen."

Auch hinter der Bühne trugen viele Hände zum Gelingen der stimmigen Aufführung bei: mit tollen Kostümen (Elisabeth Wunsch, Nicole Schaub), bunten Kulissen (Daniel Fritz), Technik (Oliver Wunsch), Bühnenbau (Daniel Fritz, Markus Schaub, Dirk Kasch, Timo Roll), Bühnen-/Tischdekoration, Kamera (Yvonne Wunsch), Souffleuse (Elisabeth Wunsch), Kinderbetreuung (Regina Roll). Gebannte Kinderaugen auf den Bänken vor der Bühne, entspannte Eltern und Großeltern im Saal - der Applaus sprach für sich.