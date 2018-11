Angebot in Gefahr Gernsbach (stj) - Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Wenn es nicht gelingt, die Nachfrage für das dritte Ausbildungsjahr Packmitteltechnologie deutlich zu steigern, hat dieses Ausbildungsangebot an der Papiermacherschule Gernsbach keine Zukunft mehr. Für die dauerhafte Einrichtung der entsprechenden Fachklasse ist eine Mindestschülerzahl von 24 notwendig. Vor Einrichtung derselben zum Schuljahresbeginn im September 2017 hatte es im Vorfeld 36 Absichtserklärungen aus der Papierindustrie gegeben, den Ausbildungsgang traten dann aber nur drei Schüler an. Im Jahr darauf sank die Zahl auf nur noch eine Anmeldung. (stj) - Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Wenn es nicht gelingt, die Nachfrage für das dritte Ausbildungsjahr Packmitteltechnologie deutlich zu steigern, hat dieses Ausbildungsangebot an der Papiermacherschule Gernsbach keine Zukunft mehr. Für die dauerhafte Einrichtung der entsprechenden Fachklasse ist eine Mindestschülerzahl von 24 notwendig. Vor Einrichtung derselben zum Schuljahresbeginn im September 2017 hatte es im Vorfeld 36 Absichtserklärungen aus der Papierindustrie gegeben, den Ausbildungsgang traten dann aber nur drei Schüler an. Im Jahr darauf sank die Zahl auf nur noch eine Anmeldung. Im Ausschuss für Schulen und Kultur des Landkreises wurde gestern Nachmittag des weitere Vorgehen beraten. Das Gremium legt seine Hoffnungen auf den neuen Schulleiter Matthias Walter. Er soll nun versuchen, das Angebot zu retten, indem er in den kommenden Monaten mit Vertretern der Ausbildungsbetriebe Gespräche führt. Toni Huber, CDU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, nannte es schade, dass die Resonanz auf dieses Angebot, für das man sich von Landkreisseite her seit 2015 stark eingesetzt habe, so gering ist. Der Weisenbacher Bürgermeister mutmaßte, dass es auch an der Arbeitsmarktsituation liegen könnte: Viele Betriebe wollten ihre Auszubildenden nicht nach zwei Jahren ziehen lassen. Inwiefern für die Einrichtung des Bildungsgangs eine realistische Chance beziehungsweise ein tatsächlicher Bedarf der Papierindustrie besteht, das sollen nun die Gespräche zwischen dem Leiter der Papiermacherschule und den Ausbildungsbetrieben klären. Danach wird der Ausschuss für Schulen und Kultur über die Zukunft entscheiden.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben