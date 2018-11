Und wieder ist die Hilfe des "Poller-Doktors" gefragt

Baden-Baden

Magische Momente Baden-Baden (vr) - Magische Momente präsentierten die Tanz-Profis den Zuschauern bei der 24. Welttanz-Gala im Kurhaus (Foto: Rechel). Bei der ganzvollen Veranstaltungen gab es eine ganze Menge Überraschungen zu erleben. Der Bénazetsaal war ausverkauft. » Weitersagen (vr) - Magische Momente präsentierten die Tanz-Profis den Zuschauern bei der 24. Welttanz-Gala im Kurhaus (Foto: Rechel). Bei der ganzvollen Veranstaltungen gab es eine ganze Menge Überraschungen zu erleben. Der Bénazetsaal war ausverkauft. » - Mehr

Rastatt

Festhalle macht Namen alle Ehre Rastatt (jg) - Die Festhalle in Wintersdorf machte ihrem Namen beim Fässelfeschd des Musikvereins am Wochenende alle Ehre: Bei zünftigen Speisen und Getränken war sie mit Feierlaunigen jedes Alters gefüllt. Zu Gast war auch eine befreundete Musikkapelle aus Polen (Foto: jg). » Weitersagen (jg) - Die Festhalle in Wintersdorf machte ihrem Namen beim Fässelfeschd des Musikvereins am Wochenende alle Ehre: Bei zünftigen Speisen und Getränken war sie mit Feierlaunigen jedes Alters gefüllt. Zu Gast war auch eine befreundete Musikkapelle aus Polen (Foto: jg). » - Mehr

Karlsruhe

Erlebnisse aus dem Wildpark Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) feiert an diesem Samstag Abschied - und zwar vom altehrwürdigen Wildparkstadion. 1955 wurde es eröffnet, nun wird es in eine neue Arena umgebaut. Wir haben KSC-Größen von einst ihre größten Wildparkerlebnisse erzählen lassen. » Weitersagen (red) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) feiert an diesem Samstag Abschied - und zwar vom altehrwürdigen Wildparkstadion. 1955 wurde es eröffnet, nun wird es in eine neue Arena umgebaut. Wir haben KSC-Größen von einst ihre größten Wildparkerlebnisse erzählen lassen. » - Mehr

Baden-Baden

Jubeljahr für Iwan Turgenjew Baden-Baden (red) - Von den Bäumen der Lichtentaler Allee schwärmte der russische Literat Iwan Turgenjew und von der Sängerin Pauline Viardot. Ihr zuliebe lebte er in Baden-Baden, hier schrieb er den Roman "Rauch". Am 9. November ist sein 200. Geburtstag. (Foto: Viering). » Weitersagen (red) - Von den Bäumen der Lichtentaler Allee schwärmte der russische Literat Iwan Turgenjew und von der Sängerin Pauline Viardot. Ihr zuliebe lebte er in Baden-Baden, hier schrieb er den Roman "Rauch". Am 9. November ist sein 200. Geburtstag. (Foto: Viering). » - Mehr