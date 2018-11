Kletterwand verschönert Pausenhof Eine Kletterwand bereichert seit gestern das Leben der 55 Schüler der Grundschule Scheuern. Rund ein Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 14 500 Euro stiftete der noch junge Förderverein der Schule. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, den etwas tristen Pausenhof für die Kinder zu verschönern und für mehr Bewegung in der Freizeit zu sorgen. Um die notwendigen finanziellen Mittel dafür einzusammeln, veranstalteten die Mitglieder im September einen Sponsorenlauf. Rund 7 000 Euro konnten auf diese Weise generiert werden, berichtete die Vorsitzende Hilcke Socha. Verwendung fand das Geld aber nicht nur für die Klettereinrichtung. Vier Hüpfspiele, aufgemalt auf den Hofsteinen für rund 1 500 Euro, sorgen in den Pausen für zusätzliche Bewegung der Kinder. Ein Austausch der in die Jahre gekommenen Grünbepflanzung ist für nächstes Jahr geplant, ebenso wie die Installation einer Sitzumrandung. "Das Engagement des Fördervereins, der sich mit konkreten Vorschlägen und finanzieller Beteiligung einbringt, begrüßen wir seitens der Stadt sehr. Die Kletterwand ist eine wichtige Ergänzung für den Stadtteil", betonte Bürgermeister Julian Christ bei der offiziellen Eröffnung. Auch nach Schulschluss kann die Klettereinrichtung künftig benutzt werden. Text+Foto: Gareus-Kugel

