Das Wohl der Jugend im Blick

Gaggenau

Ausweis am Tatort vergessen Gaggenau (red) - Ein ertappter Einbrecher ist am Mittwoch in Gaggenau derart in Stress geraten, dass er bei seiner Flucht vom Tatort seine Jacke vergaß. In der steckte allerdings neben dem Diebesgut auch noch sein Personalausweis. So war der Täter schnell identifiziert (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein ertappter Einbrecher ist am Mittwoch in Gaggenau derart in Stress geraten, dass er bei seiner Flucht vom Tatort seine Jacke vergaß. In der steckte allerdings neben dem Diebesgut auch noch sein Personalausweis. So war der Täter schnell identifiziert (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Relikt vom Gallier Obelix? Baden-Baden - Die Situation bei einem privaten Bauvorhaben in Baden-Baden, das seit Monaten nicht vorankommt, ist eskaliert: Die Stadt lässt die Zufahrt mit einem Felsblock sperren. BT Redakteur Henning Zorn widmet sich dem in einer Augenblick-mal-Glosse (Foto: cri). » Weitersagen - Die Situation bei einem privaten Bauvorhaben in Baden-Baden, das seit Monaten nicht vorankommt, ist eskaliert: Die Stadt lässt die Zufahrt mit einem Felsblock sperren. BT Redakteur Henning Zorn widmet sich dem in einer Augenblick-mal-Glosse (Foto: cri). » - Mehr

Stuttgart

Nach Regen kommt Wärme Stuttgart (lsw) - Nach einem kurzen Regen-Intermezzo stellt sich zum Wochenende im Südwesten Deutschlands erneut sehr mildes Novemberwetter ein. Am Sonntag sollen Werte von bis zu 18 Grad erreicht werden. Dann enden auch die Niederschläge (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Nach einem kurzen Regen-Intermezzo stellt sich zum Wochenende im Südwesten Deutschlands erneut sehr mildes Novemberwetter ein. Am Sonntag sollen Werte von bis zu 18 Grad erreicht werden. Dann enden auch die Niederschläge (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Gaggenau

Lokalmatadore favorisiert Gaggenau (red) - Die diesjährigen Tischtennis-Bezirksmeisterschaften finden am Wochenende in Ottenau statt, ausgerichtet von der heimischen Sportvereinigung. Bei den Männern A sind die beiden Lokalmatadore Tobias Walsch und Martin Herm leicht favorisiert (Foto: toto/av). » Weitersagen (red) - Die diesjährigen Tischtennis-Bezirksmeisterschaften finden am Wochenende in Ottenau statt, ausgerichtet von der heimischen Sportvereinigung. Bei den Männern A sind die beiden Lokalmatadore Tobias Walsch und Martin Herm leicht favorisiert (Foto: toto/av). » - Mehr