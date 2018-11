Weitermachen, solange es geht Forbach (vgk) - "Wir machen weiter, so lange es geht", lautet die Botschaft von Roland Stößer, Vorsitzender des Kirchenchors Bermersbach. Dessen Mitglieder trafen sich am Mittwochabend zur Chorversammlung.







Auf 60 Jahre aktive Mitgliedstreue kann in diesem Jahr Berta Roth blicken. Sie trat mit 14 Jahren und mit ihr weitere sechs junge Frauen in die Chorgemeinschaft ein. Das beweist Treue zum Chor und zum Ort, sagte Pfarrer Thomas Holler, der Präses der kirchlichen Singgemeinschaft. Außerdem verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, dass dies noch lange so sein möge. Für Roths Verdienste um die Musica sacra ehrte sie Holler mit dem Bild der Heiligen Cäcilia, der Patronin des Gesangs, und einer Urkunde des Diözesan Cäcilienverbands (Vereinigung katholischer Kirchenmusik). Berta Roth lebt in der Zwischenzeit in Weisenbach. Sie nimmt ebenso wie weitere Sänger Fahrzeiten auf sich, um keine Proben und Auftritte zu versäumen, wofür Stößer allen dankte. Der Gesang der noch 16 aktiven Chormitglieder war in der Vergangenheit bei 15 Auftritten gefragt. Sie umrahmten Hochämter zu Weihnachten, Dreikönig, Ostern oder Pfingsten. Auch das Patrozinium zu Ehren des Schutzpatrons der Kirche, dem Heiligen Antonius, gestaltete die Gemeinschaft musikalisch. Seit 22 Jahren leitet Ria Maisch den Chor. Bei knapp 75 Jahren liegt der Altersdurchschnitt des Kirchenchors Bermersbach, erläuterte Stößer. Gleichwohl schafften es immer wieder Chormitglieder, nicht eine Probe zu versäumen. Eine Probenquote von rund 95 Prozent nötigt Respekt ab. Der Vorsitzende legte auch die Finanzen offen. Er konnte von einem ausgeglichenen Ergebnis berichten. Die Kassenprüfer Hildegard Bäuerle und Manfred Roll wurden von den Versammelten für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt. Mit Lob sparten weder Pfarrer Holler noch Claudia Mußler, die Ortsvorsteherin von Bermersbach. "Es macht Spaß und wäre schön, wenn es den Chor noch lange gäbe." Ein nächstes Mal ist dieser im Rahmen von gemeinsamen Auftritten anlässlich der Gemeindemission mit den Kirchenchören Weisenbach-Au, Forbach-Gausbach und Langenbrand zu hören.

