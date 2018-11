Weitermachen, solange es geht

Gaggenau

E-Mobilität sucht Schülerströme Gaggenau (stj) - Seit diesem Schuljahr gibt es an der Carl-Benz-Schule einen Schulversuch zur Elektromobilität an der Fachschule für Technik - Kraftfahrzeugtechnik. Dieser läuft allerdings noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das betonte Landrat Jürgen Bäuerle (Foto: marv/av). » Weitersagen (stj) - Seit diesem Schuljahr gibt es an der Carl-Benz-Schule einen Schulversuch zur Elektromobilität an der Fachschule für Technik - Kraftfahrzeugtechnik. Dieser läuft allerdings noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das betonte Landrat Jürgen Bäuerle (Foto: marv/av). » - Mehr

Bühl

Hartplatz hat ausgedient Bühl (sie) - Für den VfB Bühl wäre es die Erfüllung eines jahrelangen Traums: die Umwandlung des Hartplatzes im Hägenich in ein Kunstrasenspielfeld. Die Stadt will dem Verein diesen Wunsch nun erfüllen - und das komplett zulasten der öffentlichen Kasse (Foto: bema). » Weitersagen (sie) - Für den VfB Bühl wäre es die Erfüllung eines jahrelangen Traums: die Umwandlung des Hartplatzes im Hägenich in ein Kunstrasenspielfeld. Die Stadt will dem Verein diesen Wunsch nun erfüllen - und das komplett zulasten der öffentlichen Kasse (Foto: bema). » - Mehr

Gernsbach

Kletterwand wertet Pausen hof auf Gernsbach (red) - Eine Kletterwand bereichert jetzt das Leben der 55 Schüler der Grundschule Scheuern (Foto: Gareus-Kugel). Rund ein Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 14 500 Euro stiftete der noch junge Förderverein der Schule. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, den etwas tristen Pausenhof für die Kinder zu verschönern. » Weitersagen (red) - Eine Kletterwand bereichert jetzt das Leben der 55 Schüler der Grundschule Scheuern (Foto: Gareus-Kugel). Rund ein Drittel der Gesamtkosten in Höhe von 14 500 Euro stiftete der noch junge Förderverein der Schule. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, den etwas tristen Pausenhof für die Kinder zu verschönern. » - Mehr

Bühl

Mitschüler schildern ihre bewegenden Fluchtschicksale Bühl (wv) - Hautnah dran an Flüchtlingsschicksalen waren Schüler der Handelslehranstalt: Bei der Eröffnung der Ausstellung "Was würde ich tun?" berichteten zwei jener Geflüchteten, die auf den Bildwänden porträtiert werden, über ihre gefahrvollen Wege nach Deutschland (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Hautnah dran an Flüchtlingsschicksalen waren Schüler der Handelslehranstalt: Bei der Eröffnung der Ausstellung "Was würde ich tun?" berichteten zwei jener Geflüchteten, die auf den Bildwänden porträtiert werden, über ihre gefahrvollen Wege nach Deutschland (Foto: wv). » - Mehr