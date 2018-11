Bäuerle: Projekt Halt war und ist 'bitter nötig'

Mannheim



Backstreet Boys kommen nach Mannheim Mannheim (lsw) - Die Backstreet Boys spielen auf ihrer DNA World Tour im kommen den Jahr auch fünf Konzerte in Deutschland. Der Auftakt findet am 21. Mai in Hannover statt. In der Mannheimer SAP-Arena machen die Fünf am 25. Mai Station (Archivfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die Backstreet Boys spielen auf ihrer DNA World Tour im kommen den Jahr auch fünf Konzerte in Deutschland. Der Auftakt findet am 21. Mai in Hannover statt. In der Mannheimer SAP-Arena machen die Fünf am 25. Mai Station (Archivfoto: dpa). » - Mehr