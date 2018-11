Zwiebelkuchen ruckzuck ausverkauft

Rastatt / Steinmauern

Benefizkonzert für Nepalhilfe Rastatt/Steinmauern (cb) - Seit Jahren engagiert sich die August-Renner-Realschule Rastatt für Kinder in Nepal. Mehr als 25 000 Euro kamen in dieser Zeit bereits zusammen. Jetzt will die Schule mit einem Benefizkonzert in Steinmauern weitere Projekte fördern (Foto: pr).

Gaggenau

Altenwerk besteht seit 50 Jahren Gaggenau (er) - Ältere Menschen in einer Gemeinschaft zusammenführen, das war und ist der Grundgedanke des Altenwerks St. Johannes in Oberweier. Im November feiert die Vereinigung ihr 50-jähriges Bestehen. Grund genug, um deren Anfänge näher zu beleuchten (Foto: pr).