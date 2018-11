'Dabei war ich in Handarbeit früher eine Niete'

Rastatt / Murgtal



Gibt es das Insektensterben? Rastatt/Murgtal (red) - Stets wird die Windschutzscheibe am Auto bemüht: Wo früher regelmäßig die Insektenleichen abzukratzen waren, ist heute nichts mehr zu tun, denn die Insekten sind weg! Ist das wirklich so? Diese Frage will der NABU am Mittwoch klären (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Stets wird die Windschutzscheibe am Auto bemüht: Wo früher regelmäßig die Insektenleichen abzukratzen waren, ist heute nichts mehr zu tun, denn die Insekten sind weg! Ist das wirklich so? Diese Frage will der NABU am Mittwoch klären (Symbolfoto: dpa). » - Mehr