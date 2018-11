Zwiebelkuchen ruckzuck ausverkauft

Gaggenau (ham) - Die Winterjacken werden mit "20 Prozent Rabatt" feilgeboten - gestern brauchte jedoch zumindest keiner eine für den verkaufsoffenen Sonntag in Gaggenau. Bei idealem Herbstwetter "zeigt sich heute jeder".



Das meinte ein Besucher zu seiner Frau, nachdem schon wieder Bekannte ihren Weg kreuzten. "Super Wetter, nachdem wir die letzten paarmal weniger Glück hatten. Das können unsere Händler gut gebrauchen", hatte City-Manager Philipp Springer bereits am späten Sonntagnachmittag ein zufriedenes Lachen im Gesicht angesichts der "vielen Leute, die in der Innenstadt unterw egs sind". Bereits 90 Minuten nach dem Auftakt waren beim Stand des "Joseftreffs" die Zwiebelkuchen ausverkauft. "Nur noch Süßes" konnten die Helferinnen hernach anbieten. Aber auch das fand regen Zuspruch.



Von dem kulinarischen Angebot zeigte sich ebenso Springer überzeugt. "Der Smoker im Rathaus war stark frequentiert", verwies der City-Manager auf die neue Offerte beim verkaufsoffenen Sonntag. Nur wenige Meter daneben fanden auch Kürbiscremesuppe&Co. zahlreiche Abnehmer. "Das war gute Werbung für Gaggenau", freute sich Springer.

