eWayBW: Gaggenau will nicht den Klageweg beschreiten

(red) - Wegen einer beinahe tödlichen Messerattacke am Morgen in Rastatt muss sich ein 29-jähriger Deutscher vor dem Schöffengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat ihn unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt

(red) - Ein Einbrecher hat auf dem Gelände eines Segel- und Surfvereins in Rheinstetten mehrere Container aufgehebelt. Zudem wurde in die Toilettenanlagen eingebrochen. Angaben zu Höhe des Schadens und zur Beute gab es nicht. Die Polizei bittet um Hinweise