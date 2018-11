Kein Patentrezept für die Nachwuchsbindung

Baden-Baden

Jugendvorspiel mit Ehrungen Baden-Baden (toc) - Zu einem Jugendvorspielnachmittag hatte der Musikverein Sandweier ins Gemeindehaus St. Katharina eingeladen. Musikalisch wurde die Veranstaltung durch die erst im April gegründete Jugendkapelle gestaltet (Foto: toc). Außerdem standen Ehrungen auf dem Programm.

Lichtenau

Beim Fassanstich fließt neuer Wein Lichtenau (ar) - Am Sonntag strömten die Menschen in Scharen zur Scherzemer Kirb, manche sogar zu Fuß oder mit dem Rad aus den benachbarten Gemeinden. Anziehungspunkt waren wieder die Oldtimer-Traktoren. In diesem Jahr waren es 85 Schlepper (Foto: Gangl).