Seitenhiebe und schräge Typen Gernsbach - Das "theater im kurpark" (tik) zeigt von Donnerstag bis Sonntag (15. bis 18. November), jeweils um 19.30 Uhr, in der Stadthalle Gernsbach das Stück "Der Brandner Kaspar kehrt zurück". "Weißwurstfrühstück und entspanntes Frohlocken - wenn's im Paradies so zugeht, braucht's einem vor dem Lebensende nicht bange sein", dachte der Brandner Kaspar vor sieben Jahren, als der "Boandlkra- mer" mit ihm auf dem Schwarzen Karren gen Himmel fuhr. Inzwischen ist dem schlitzohrigen Urbayer aber "so fad", zu gerne möchte er wieder auf der Erde mitmischen. Und so überredet er den "Boandl" zu einem Ausflug in die bayerische Heimat auf dem Schwarzen Karren. Ein irrwitziges Abenteuer beginnt. - Das "theater im kurpark" (tik) zeigt von Donnerstag bis Sonntag (15. bis 18. November), jeweils um 19.30 Uhr, in der Stadthalle Gernsbach das Stück "Der Brandner Kaspar kehrt zurück". "Weißwurstfrühstück und entspanntes Frohlocken - wenn's im Paradies so zugeht, braucht's einem vor dem Lebensende nicht bange sein", dachte der Brandner Kaspar vor sieben Jahren, als der "Boandlkra- mer" mit ihm auf dem Schwarzen Karren gen Himmel fuhr. Inzwischen ist dem schlitzohrigen Urbayer aber "so fad", zu gerne möchte er wieder auf der Erde mitmischen. Und so überredet er den "Boandl" zu einem Ausflug in die bayerische Heimat auf dem Schwarzen Karren. Ein irrwitziges Abenteuer beginnt. Mit dem 2017 uraufgeführten Stück "Der Brandner Kaspar kehrt zurück" erzählt der Autor Wolfgang Maria Bauer das 1871 erstmals erschienene, populäre bayerische Volksschauspiel "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" von Franz von Kobell weiter und lehnt seine Version eng an die komödiantische Vorlage der Urgeschichte an. Kräftige Seitenhiebe auf Menschliches und allzu Menschliches - nicht nur in Bayern - halten den Zuschauern den berühmten Spiegel vor Augen, die angesichts dieses Feuerwerks aus Gags und schwarzem Humor kaum trocken bleiben dürften, schreibt das tik. Wie 2011 bei der Aufführung des ersten Teils, spielt Peter Holl erneut den bauernschlauen Brandner, während Martin Rheinschmidt, Leiter von "theater im kurpark", den Boandl-kramer gibt. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Marei und Flori, mit dem Heiligen Portner und Nantwein. "Die Inszenierung lebt von schrägen Typen und Fantasiefiguren, welche die bajuwarische Mentalität kräftig aufs Korn nehmen", schmunzelt Rheinschmidt. Vorverkauf (für Samstag nur noch Restkarten) in der Bücherstube Katz sowie unter E-Mail: tickets@theater-im-kurpark.de.

Gernsbach

