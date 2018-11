Es blüht im ehemaligen Kindergarten









Blüten in unterschiedlichen Wachstumsphasen sind dort in einer kleinen, feinen Ausstellung versammelt. Die Künstlerin und Autorin setzte an ihrem Geburtstag eine lange gehegte Idee in die Tat um: Beate Rygiert öffnete ihr Zuhause für eine malerische Werkschau. "Schon damals, als wir dieses besondere Haus zu unserem Heim und Arbeitsplatz gemacht haben, hatte ich die Vision, diese Räume auch hin und wieder zu öffnen", sagt sie. Anstatt zum Geburtstagsfest lud sie Freunde und Nachbarn zu einer Art persönlicher Ausstellung ein. "Es hat mich wahnsinnig gefreut, wie herzlich sich dann die Begegnung mit unseren Nachbarn gestaltet hat." In angeregten Gesprächen habe sie das Gefühl gehabt, von Anfang an in Gausbach willkommen gewesen zu sein - auch seitens der Gemeinde durch Ortvorsteher Achim Rietz als Vertreter der Bürgermeisterin Buhrke.

Für ihre Kennenlern-Ausstellung wählte Beate Rygiert Bilder aus dem Zeitraum der vergangenen drei Jahre aus. Vielfach großformatige Exponate in Öl und Acryl auf Leinwand, in Entsprechung des Themas "es blüht". "Ich suche meine malerischen Themen nicht, sie finden mich. Dann bleibe ich ihnen lange treu, ergründe sie, nähere mich ihnen zunächst gegenständlich und später übertrage ich diese Ideen in die Abstraktion." So möchte sie bei einer Blüte dahinterkommen, was ihre Besonderheit ausmacht, etwa in Form und Farbe, ihrer charakteristischen "Gestalt": Da begegnet einem zum Beispiel eine Tulpe, aus der ein Blütenstempel wächst, der den Blütenblättern Flügel zu verleihen scheint. Oder ein Frauenschuh, "wunderschön, aber für mich hat diese verführerische, insektenfressende Pflanze auch etwas Gefährliches an sich". Auf der Suche nach der charakteristischen Form mündet die Auseinandersetzung mit einem bildnerischen Thema dann ins Abstrakte.

Ein dem Verfall preisgegebener Granatapfel, der vor einem nachtblauen Hintergrund leuchtet, ist dann beispielsweise in der oberen Hälfte noch intakt, doch nach unten scheint die Frucht sich aufzulösen. "Was die Natur ausmacht, das Werden und der Zerfall, das interessiert mich", sagt die Künstlerin. "Es ist der Prozess des Wachsens, Gedeihens, Erblühens, Vergehens und dann Nahrung bilden für das, was danach kommt" - der immerwährende Kreislauf der Natur.

Rygiert liebt Pflanzen, sie gärtnert gerne, der Umgang mit dem Garten "erdet" sie. So wie das Malen ein wichtiger Ausgleich zum Schreiben ihrer Bestseller-Romane ist. Und das, was beim Malen passiert: "Ich lass' mich von einem extrem spannenden Prozess leiten, gehe Wagnisse ein, lasse mich auf den Prozess der Abstraktion ein, in dem der Gegenstand zurücktritt und nur noch das Verhältnis von Formen und Farben im Spannungsfeld des Bildformates zählt." Wo sich Bildinhalte auf dem Weg in die Auflösung befinden. Wo sich Weite in Landschaften perspektivisch in Tiefe wandelt. Wo die Beschäftigung mit Raum, Bildfläche, die Aufteilung in Formen und Farben eine maßgebliche Rolle spielt.

In Skizzenbüchern, ihren "Spielbüchern", probiert Beate Rygiert mit Tusche, Bleistift, Farben und Bildkomposition das künftige Bild aus. "Dann geht's an die Leinwand." Viele ihrer älteren Exponate sind vom Reisen geprägt, die jüngeren zeugen stark von Erdung. "Die Natur, die urwüchsige Landschaft hab' ich hier ja unmittelbar vor Augen" - Beate Rygiert ist angekommen.