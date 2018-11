Starkes Signal gegen

Gernsbach

Zeichen gegen Antisemitismus Gernsbach (wof) - Mit diesem Besucherinteresse hatte niemand gerechnet: Dicht an dicht standen die Menschen in der Museumsstube des Alten Amtshofs bei der Eröffnung der Ausstellung des Arbeitskreises Stadtgeschichte "Am Sabbat auf dem Weg zur Synagoge" (Foto: Froese).

Loffenau

Gute Prognosen für den Borkenkäfer Loffenau (stj) - Mit der anhaltenden trockenen Hitze findet der Borkenkäfer überall in Deutschland optimale Brutbedingungen. So auch in Loffenau. Das wurde bei der Waldsitzung des Gemeinderats deutlich. 830 Festmeter Käferholz fielen 2018 bisher im Gemeindewald an (Foto: Juch).

Rastatt

Festhalle macht Namen alle Ehre Rastatt (jg) - Die Festhalle in Wintersdorf machte ihrem Namen beim Fässelfeschd des Musikvereins am Wochenende alle Ehre: Bei zünftigen Speisen und Getränken war sie mit Feierlaunigen jedes Alters gefüllt. Zu Gast war auch eine befreundete Musikkapelle aus Polen (Foto: jg).

Bühl

Erfolgreich auf Youtube Bühl (bsa) - Er ist ziemlich angesagt in der Szene: Mit seinem Youtube-Kanal "Jaworskyj Pictures" zur Digitalfotografie hat sich Benjamin Jaworskyj (32), der in Bühl arbeitet, einen Namen gemacht. Er zählt mehr als 320 000 Abonnenten und hat über 500 Videos hochgeladen (Foto: bsa).