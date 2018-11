1 500 neue Douglasien

Forbach



Doppelter 90. Geburtstag Forbach (red) - Sie werden heute 90 Jahre alt und sind noch bei guter Gesundheit, die Zwillinge Erika Warth (links) und Loni Fritz. Beide wurden sie am 25. Oktober 1928 in Gausbach geboren. Handarbeiten, Garten und Gedichte halten die Jubilarinnen jung (Foto: red).