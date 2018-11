Bauplätze gezielt für junge Familien Gernsbach (vgk) - Bei einer Enthaltung haben die Ortschaftsräte von Obertsrot-Hilpertsau die Beschlussvorlage zum geplanten Baugebiet Eben II in Hilpertsau zur Kenntnis genommen. Über dessen Weiterentwicklung und das dafür notwendige städtische Engagement für elf Baugrundstücke und die dafür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 93 200 Euro hat der Gemeinderat von Gernsbach am kommenden Montag zu entscheiden. (vgk) - Bei einer Enthaltung haben die Ortschaftsräte von Obertsrot-Hilpertsau die Beschlussvorlage zum geplanten Baugebiet Eben II in Hilpertsau zur Kenntnis genommen. Über dessen Weiterentwicklung und das dafür notwendige städtische Engagement für elf Baugrundstücke und die dafür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 93 200 Euro hat der Gemeinderat von Gernsbach am kommenden Montag zu entscheiden. Wie berichtet, fasste der Gemeinderat im April 2017 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Eben II und die Anordnung der Umlegung. Die Gespräche mit den Grundstückseigentümern führte im Auftrag der Stadt die Firma KBB aus Baden-Baden. Sie konnte sieben Bauinteressenten gewinnen. Das Baugebiet soll nunmehr zügig weiterentwickelt werden. Die restlichen elf Grundstücke mit 6 108 Quadratmetern (ursprünglich waren es 4 750 Quadratmeter) engagiert sich die Stadt. Die Ortschaftsräte gehen aufgrund guter Erfahrungen mit dem Baugebiet Eben I von einer zügigen Refinanzierung aus. Bei der Vergabe der Bauplätze sollen gezielt junge Familien Berücksichtigung finden.

