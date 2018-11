"Klares Bekenntnis zum Standort"

Stuttgart

Blick auf die Weimarer Republik Stuttgart (red) - Die Jahre zwischen 1918 und 1924 im Südwesten der Republik - das ist Thema der neuen Sonderausstellung im Stuttgarter Haus der Geschichte. Die Schau beleuchtet die großen Errungenschaften jener Jahre und den erneuten Vertrauensschwund in die Politik (Foto: dpa).

Linkenheim

SPD setzt auf Solidarität Linkenheim-Hochstetten (as) - Quo vadis, SPD? Die Frage nach dem Markenkern der Partei, nach Ideen und Visionen treibt die Mitglieder in ganz Deutschland um - und die in Baden-Württemberg gerade besonders. Gesucht wird ein Landesvorsitzender (Foto: dpa).

Baden-Baden

Klares "Ja" zum neuen Stadtarchiv Baden-Baden (sre) - Einigkeit herrschte am Montag im Hauptausschuss: Alle anwesenden Stadträte sprachen sich für den Neubau eines Stadtarchivs im Westen der Stadt aus (Foto: Walter). Eine Grundsatzentscheidung in der Sache muss nun noch der Gemeinderat treffen.