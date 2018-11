Feuerwehrthemen beschäftigen den Gemeinderat

Stuttgart / Baden-Baden

Stuttgart / Baden-Baden

Südwesten als Reiseziel beliebt Stuttgart/Baden-Baden (vo) - Der Tourismus in Baden-Württemberg setzt seinen positiven Trend fort. In den Sommermonaten gab es überwiegend Zuwächse. Beliebte Regionen waren der Hegau und der Mittlere Schwarzwald. Bei den Städten zog Baden-Baden viele Gäste an (Archivfoto: pr).

Rastatt

Rastatt

Benefizkonzert mit Crossover Rastatt (red) - Der Katholische Verein für soziale Dienste im Landkreis Rastatt (SKM) veranstaltet am Sonntag, 18. November, ein Benefizkonzert mit dem Vokalensemble Crossover. Damit will der Fachverband der Caritas für zusätzliche finanzielle Mittel sorgen (Foto: pr).

Lichtenau

Lichtenau

Großer Bahnhof in Lichtenau Lichtenau (jo) - Die 12. Lichtenauer Modellbautage am 17. und 18. November können mit einer außerordentlichen Attraktion aufwarten: Eine 21 Meter lange und sechs Meter breite Modellbahn der Werkstatt 87 aus Stutensee wird fast den gesamten Mittelteil der Stadthalle ausfüllen (Foto: pr).

Malsch

Malsch

Liebe zu Krimi-Geschichten Malsch (hli) - Spannung, Logik und Sprache reizen Sabine Vöhringer an dem Genre Krimi. Als sie sich 2015 dafür entschied, sich einen Traum zu erfüllen und ein Buch zu schreiben, war es somit naheliegend, dass dies ein Krimi sein sollte (Foto: Sabine Kleine).