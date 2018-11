Die Stärken herausstellen

Wie am Freitag berichtet, stehen FFH-Gebiete und Auerhahnschutzgebiete dem Mountainbike-Trail in Gausbach entgegen. "Da blockieren wir uns selber", schimpfte OB Florus und verwies auf die ökologisch mindestens genauso sensible Alpenregion: "Dort geht das doch auch", argumentierte er mit Blick auf Angebote wie Wandern, Mountainbiking und Bewirtungshütten, die dort durchaus im Einklang mit Landschaftschutz vorhanden seien, in dem zum Landkreis Rastatt gehörenden Teil des Murgtals aber strikt abgelehnt würden. "Und das Auerwild ist in anderen Landkreisen bestimmt nicht scheuer als im Landkreis Rastatt", ergänzte er im BT-Gespräch.

Seit 2017 kooperieren der Zweckverband und die Baiersbronn Touristik, um gemeinsam das Murgtal touristisch zu vermarkten. Die Zusammenarbeit bewährt sich bereits, dies verdeutlichte Geschäftsführer Patrick Schreib in seinem Vortrag. Er stellte "strategische Überlegungen" vor, mit denen die Tourismusregion Murgtal-Baiersbronn vorangebracht werden soll. Auch die Beteiligung an einer noch zu gründenden Nationalparkregion Schwarzwald GmbH ist dabei ein wichtiger Baustein.

Das Murgtal selbst soll die jeweils spezifischen Stärken der Teilräume in den Vordergrund rücken:

Vorderes Murgtal: "Genussraum für Technikfreunde" - mit Blick auf die Industriegeschichte.

Mittleres Murgtal: "Genussraum für Entdecker" - Hier steht das Abenteuer im Mittelpunkt, zum Beispiel Rafting auf der Murg, Klettern und Wandern.

Oberes Murgtal: Um Baiersbronn sind die bekannten gastronomischen und Wellness-Angebote wichtige Zugpferde.

Schreib richtet den Blick auch auf die Gegenwart. So erwähnt er ausdrücklich das Rotherma in Bad Rotenfels, die geplante Teststrecke für Elektro-Lkw ebenso wie den Weltmarktführer bei der Bierdeckelproduktion, Katz GmbH & Co. KG in Weisenbach, Schloss Eberstein und andere. Sie alle haben Potenziale, den Begriff "Murgtal" in die Welt zu tragen und damit Gäste anzulocken. Dies sind derzeit eher Tagestouristen im vorderen Tal, während im oberen Tal durchaus mehrtägige Verweildauern anzustreben sind.

Auch nach außen hin soll die Tourismusregion Baiersbronn-Murgtal künftig als Einheit verstanden werden. Ein Konzept für eine gemeinsame Präsenz wird ab Januar erarbeitet, ebenso ein gemeinsamer Veranstaltungskalender und gemeinsame Messeauftritte. Ein gemeinsamer Marketingplan ist in Arbeit. Weitere kleinere Maßnahmen sind: kleiner Kulturguide für das gesamte Murgtal von der Quelle bis zur Mündung, Aufbau einer Bilder-Sammlung und touristisch relevant verwertbarer Storys, kleiner Imagefilm, Wander-Informationstafeln oder die Erarbeitung eines zweiten - neben der Murgleiter - gemeinsamen Leitproduktes. Angedacht ist hier unter anderem ein Murgtaltrail für Mountainbiker.

